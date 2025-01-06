Adıyaman\'da Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı

3.Sayfa

Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 02 AEK 547 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AT 537 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Mustafa A. hastaneye gitmeyi redetti. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN