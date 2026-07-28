Adıyaman\'da Motosiklet Kaza Yaptı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Müftülük Caddesi üzerinde Abuzer Y. idaresindeki 02 ADM 514 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.