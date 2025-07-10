Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nebi Ç., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 45 SS 600 plakalı otomobille, Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi K20 Konteyner Kent yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Nebi Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Nebi Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN