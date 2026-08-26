Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Dursun Çavuş Cami yakınlarında meydana geldi. Gökhan L. yönetimindeki 02 HE 813 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan L. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Adıyaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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