Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
21.07.2026 12:49
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Adıyaman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi, 2 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Zey Caddesi üzerinde Nurettin K. yönetimindeki 02 AER 992 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Nurettin K., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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