Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Elif D. (31), idaresindeki 02 AEK 534 plakalı motosiklet, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Urfa yol ayrımı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Elif D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elif D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN