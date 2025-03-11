Adıyaman\'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı

adıyaman'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Talha D. (25), idaresindeki 07 BRF 267 plakalı otomobil ile Muhammed Ertan (15) idaresindeki 02 ABC 442 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Ertan ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN