Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün bariyere çarpması kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün bariyere çarpması kamerada

Adıyaman\'da motosiklet sürücüsünün bariyere çarpması kamerada

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu bariyere çarpması ve bariyeri parçalayarak geçmesi kameralara saniye saniye yansıdı. Sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

03.06.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonrası bariyere çarpıp yerinden söktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde motosiklet sürücüsü bir anlık dalgınlıkla fark edemediği otomatik bariyere çarptı. Yaşanan olay kameralara saniye saniye yansırken motosikletle bariyere dalan sürücü, bariyeri parçalayarak geçti. Kontrolünü de kaybeden ismi öğrenilemeyen sürücü, motosikletin devrilmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza kameraya yansıdı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Adıyaman, Güvenlik, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün bariyere çarpması kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı Enflasyonun zirveyi görmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum: En kötüsü geride kaldı
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
08:10 İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti İYİ Parti Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, partisinden istifa etti
09:58 Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı Göle attıkları mıknatıs hayatlarını değiştirdi! Buldukları kasadan 100 bin dolar para çıktı
09:52 YSK’nın Yerel Seçimleri Yenileme Kararı Aldığı İlçelerde Sonuçlar Belli Oldu YSK'nın Yerel Seçimleri Yenileme Kararı Aldığı İlçelerde Sonuçlar Belli Oldu
09:43 Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu Hilmi Cem, Survivor’a veda etti Şampiyonluk adayı olarak gösteriliyordu! Hilmi Cem, Survivor'a veda etti
09:36 Tekirdağ’da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Tekirdağ'da minibüs ile midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
09:29 İstanbul’da zam şampiyonu köprüler oldu İstanbul'da zam şampiyonu köprüler oldu
09:13 Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:51 Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli’ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı Seren Serengil sokak hayvanlarıyla ilgili Bahçeli'ye seslendi: Milliyetçiliğin omurgasını bozmamak için karşı çıkmalı
08:42 Fikirtepe’de lise bahçesinde rezalet Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! Cinsel ilişkiye girerken kameraya yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 10:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün bariyere çarpması kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement