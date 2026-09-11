Adıyaman'da motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman Kayalık Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Yaralandığı belirtilen kadın, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayalık Mahallesi 30 Ağustos caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. idaresindeki 27 ACK 327 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fatma A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosikletin çarptığı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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