Adıyaman'da öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bir ilkokulda okuyan 4 öğrenci, okula getirdikleri poğaça, cips ve meyve suyunu tükettikten sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadı. Öğrencilerin zehirlenmesi üzerine sağlık ekipleri çağrıldı ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumları iyi.

31.05.2024 20:41
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Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ilkokul öğrencisi 4 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulda okuyan ilköğretim öğrencisi 4 çocuk, okula getirdikleri poğaça, cipsi ve meyve suyunu yiyip içtikten bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı yaşamaya başladı. 4 Öğrencinin zehirlenmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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