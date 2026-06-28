Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu

Adıyaman\'da Orman Yangını Korkuttu
28.06.2026 16:48
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Adıyaman Karadağ Ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adıyaman'da Karadağ Ormanlık alanda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezin Kuzey kısmında yer alan Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyürken yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yangına daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu - Son Dakika

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