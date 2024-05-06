Adıyaman'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adamın Anı Kamerada - Son Dakika
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Adıyaman'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adamın Anı Kamerada

Adıyaman\'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adamın Anı Kamerada

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İbrahim Şahan'a otobüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan Şahan, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

06.05.2024 11:57
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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adama otobüsün çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İbrahim Şahan'a Abuzer T. idaresindeki 02 HO 1040 plakalı şehiriçi yolcu otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın şiddetiyle yere yığılarak yaralanan İbrahim Şahan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otobüsün Çarptığı Yaşlı Adamın Anı Kamerada - Son Dakika

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