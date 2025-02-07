Adıyaman\'da Otomobil Alev Aldı

3.Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi Merinos Kavşağı'nda Adem Şahin yönetimindeki 02 AAP 376 plakalı otomobil, seyir halinde olduğu esnada alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan otomobil için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN