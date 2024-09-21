Adıyaman\'da otomobil elektrik direğine çarptı, 1 yaralı

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Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil tarladaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.K. idaresindeki 02 AEU 877 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Kontrolden çıkan otomobil, tarla içerisindeki elektrik direğini parçalayarak durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN