Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Organize Sanayi Sitesi'nde otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Organize Sanayi Sitesi içerisinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Abdurrahman P. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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