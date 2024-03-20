Adıyaman\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Adapazarı'nda Park Halindeki Araçta Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, yol kenarında kaldırımda park halinde bulunan aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. 44 yaşındaki Adem Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu polis ekipleri tarafından araştırılıyor.