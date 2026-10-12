Adıyaman'da otomobil refüjdeki demir korkulukları devirdi, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil refüjdeki demir korkulukları devirdi, yaralanan olmadı

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Adıyaman\'da otomobil refüjdeki demir korkulukları devirdi, yaralanan olmadı
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Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44PK 846 plakalı otomobil refüje çıktı. Demir korkulukları deviren araçta hasar oluşurken kazada ölen ya da yaralanan olmadı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı adliye binası karşı tarafında 44PK 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Otomobil buradaki demir korkulukları devirdikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Atatürk BulvarıAdıyaman3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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