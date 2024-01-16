Adıyaman\'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurullah K., idaresindeki araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Bulam-1 Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Nurullah K., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN