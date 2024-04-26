Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 00:01
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Diyarbakır karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (30) yönetimindeki 34 GZ 5508 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.A. (30), M. N..S (25) ve Y.G. (25) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

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