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Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Çiçek ve otomobilde bulunan Muhammed Akalın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 15:15,
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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü yakınlarında Mehmet Çiçek idaresindeki 33 AJP 879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Çiçek ile otomobilde bulunan Muhammed Akalın yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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