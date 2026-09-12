Adıyaman'da parke taşı yüklü tır alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da parke taşı yüklü tır alev aldı, yangın söndürüldü

Adıyaman\'da parke taşı yüklü tır alev aldı, yangın söndürüldü
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Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında kilitli parke taşı yüklü tırın yakıt deposu yakınında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken tırda hasar meydana geldi.

Adıyaman'da kilitli parke taşı yüklü tırın alev alması korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü yakınlarında Yusuf Çalış idaresindeki 72 AAV 291 plakalı kilitli parke taşı yüklü tır alev aldı. Tırın yakıt deposu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden sürücü olaya müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, İtfaiye, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da parke taşı yüklü tır alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da parke taşı yüklü tır alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
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