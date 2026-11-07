Adıyaman'da parkta boynundan baltayla vurulan 45 yaşındaki kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da parkta boynundan baltayla vurulan 45 yaşındaki kişi ağır yaralandı

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Adıyaman\'da parkta boynundan baltayla vurulan 45 yaşındaki kişi ağır yaralandı
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Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'nda 45 yaşındaki kişi, boynundan baltayla vurularak ağır yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumu ciddiyetini korurken saldırgan ya da saldırganların kaçtığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da, gittiği parkta boynuna baltayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkına giden Mehmet P. (45), isimli kişi henüz belirlenemeyen kimliği belirsiz şahıs yada şahısların baltayla ani saldırısına uğradı. Boynundan baltayla vurulan Mehmet P., isimli kişi kanlar içerisinde yere yığılarak ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da parkta boynundan baltayla vurulan 45 yaşındaki kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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