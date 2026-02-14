Adıyaman'da Selde Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika
Adıyaman'da Selde Araç Mahsur Kaldı

Adıyaman\'da Selde Araç Mahsur Kaldı
14.02.2026 13:56
Adıyaman'da sel sularına kapılan araçta yolcu hafif yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sel sularına kapılarak suya gömülen araçtaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman D. idaresindeki 02 AAB 497 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Yukarı Çöplü Köyü mevkiinde yolda biriken su birikintisine girmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolde oluşan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde ki su içerisine düştü.

Burada suya gömülen araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Talha D., hafif şekilde yaralandı.

Araç içerisinde bulunanlar kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan Talha D., Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Selde Araç Mahsur Kaldı - Son Dakika

