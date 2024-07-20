Adıyaman\'da Silah ve Mermi Operasyonu: Ele Geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince C.Ç., isimli şahsın evinde ruhsatsız silahların olduğu bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine C.Ç'nin adresine jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Baskında 1 adet tabanca, 2 adet tabancaya ait şarjör, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet havalı av tüfeği ve 53 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN