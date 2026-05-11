Adıyaman\'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bağdere köyü yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa D. ve İsmet Y. kimin ateşlediği belirlenemeyen silahtan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu, Murat S. ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise incelemelerde bulunuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN