Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da bir kişi arkadaşının silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.G.D (26), ismi öğrenilemeyen bir arkadaşının silahlı saldırısına uğradı. Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Özelevler Mevkiinde yaşanan olayda M.G.D., yaralandı. Bilinmeyen nedenlerden dolayı arkadaşı tarafından bacağından vurulan M.G.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şahıs ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN