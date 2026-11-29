Adıyaman'da tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu kendini vuran ve ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 19 Kasım tarihinde Adıyaman Merkez Karapınar Caddesi üzerinde 17 yaşındaki Oktay Uçar, tabanca ile oynadığı sırada silahın kazara ateş almasıyla başından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı.

Oktay Uçar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Oktay Uçar, 9 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Oktay Uçar'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.