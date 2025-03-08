Adıyaman\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, U.K. idaresindeki 21 ACJ 776 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Üniversite Kavşağı yakınlarında takla attı. Kazada sürücü U.K. ile araçta bulunan B.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takla atan araç ise olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN