Adıyaman\'da Ters Lalelere Saldırı

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar zarar verilmesi sonucu 700 bin TL cezası bulunan ters laleleri kopararak attı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Haydaran Köyü yakınlarında bulunan endemik bir bitki olan ve koruma altında yer alan ters laleler (Ağlayan gelin) kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından koparıldı. Tek bir adedinin koparılması yada zarar verilmesinin 700 bin TL cezası olan ters laleler, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından demet demet koparıldı. Koparılan ters laleler daha sonra bulunduğu yere atıldı. Bölgeyi gezen vatandaşlar, koparılan ters laleleri fark ederek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi. - ADIYAMAN