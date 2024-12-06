Adıyaman\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol ayrımı kavşağında M.K., idaresindeki 02 AA 683 plakalı otomobil ile R.Y., idaresindeki 27 AB 788 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan R.Y., ile D.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN