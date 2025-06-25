Adıyaman'da Üst Geçit Yerine Refüjde Demir Korkulukları Aşmaya Çalışan Adam Sıkıştı - Son Dakika
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Adıyaman'da Üst Geçit Yerine Refüjde Demir Korkulukları Aşmaya Çalışan Adam Sıkıştı

Adıyaman\'da Üst Geçit Yerine Refüjde Demir Korkulukları Aşmaya Çalışan Adam Sıkıştı
25.06.2025 13:57  Güncelleme: 14:00
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Adıyaman'da yaya üst geçidini kullanmadan karşıya geçmeye çalışan Murat Y., refüjdeki demir korkuluklardan atlamaya çalışırken ayağını sıkıştırdı. İtfaiye ve sağlık ekipleri başarılı bir şekilde müdahale ederek sıkışmış adamı kurtardı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, üst geçidi kullanmak yerine refüjdeki demir korkuluklardan atlamaya çalışınca ayağı sıkıştı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Edinilen bilgilere göre, Murat Y., isimli şahıs, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yaya üst geçidini kullanmadan karşıya geçmek istedi. Refüjde bulunan demir korkulukları aşmak isteyen Murat Y'nin ayağı demirlerin arasında sıkıştı ve hareket edemez hale geldi.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla müdahale ederek Murat Y.'yi bulunduğu yerden kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Murat Y., ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Üst Geçit Yerine Refüjde Demir Korkulukları Aşmaya Çalışan Adam Sıkıştı - Son Dakika

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