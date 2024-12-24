Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetiminde 16 Gözaltı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde yakalanan 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 95 gram bonzai, 56 adet sentetik ecza, 9 gram metanfetamin ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili gözaltına alınan 16 kişi ifadeleri alınmak ve haklarında işlem yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - ADIYAMAN