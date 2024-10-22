Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 18 kişiye işlem yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkezi ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik yapılan denetimler kapsamında 8 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza, 43 gram kubar esrar ve 12 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 18 kişi hakkında ise işlem yapıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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