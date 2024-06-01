Adıyaman'da Uyuşturucu ve Kesici Alet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu ve Kesici Alet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman\'da Uyuşturucu ve Kesici Alet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan bir operasyonda, şüpheli kişilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 223 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1.23 gram esrar, çivili jiletli sopa, hilal şeklinde bıçak, sustalı bıçak ve bin 380 TL para bulundu. Gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.06.2024 13:40
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durumundan şüphelenilen kişilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada M.A., M.A.S. ve M.A.A. isimli şahısların GBT sorgulamaları yapıldı.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şahısların yapılan üst ve ev aramasında 223 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1.23 gram esrar, 1 adet çivili jiletli sopa, 2 adet hilal şeklinde bıçak, 1 adet sustalı bıçak, bin 380 TL para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Uyuşturucu ve Kesici Alet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Uyuşturucu ve Kesici Alet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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