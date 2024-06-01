Adıyaman\'da Uyuşturucu ve Kesici Alet Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durumundan şüphelenilen kişilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kesici aletler ele geçirildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada M.A., M.A.S. ve M.A.A. isimli şahısların GBT sorgulamaları yapıldı.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu tespit edilen şahısların yapılan üst ve ev aramasında 223 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1.23 gram esrar, 1 adet çivili jiletli sopa, 2 adet hilal şeklinde bıçak, 1 adet sustalı bıçak, bin 380 TL para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN