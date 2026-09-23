Adıyaman\'da yaklaşık 3 ay önce alınan traktör tarla sürerken alev alıp hurdaya döndü

Adıyaman'da yaklaşık 3 ay önce alınan traktör tarla sürerken alev alıp hurdaya döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde tarla sürümü sırasında alev alan traktör, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hurdaya döndü. Yaklaşık 3 ay önce satın alındığı öğrenilen traktörle ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da, tarla sürerken alev alan traktör kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Uğurca köyünde Zeki I. idaresindeki 02 AGS 123 plakalı traktör, tarla sürümü sırasında alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu traktör hurda yığınına döndü.
Öte yandan Zeki I.'nin traktörü yaklaşık 3 ay önce satın aldığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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