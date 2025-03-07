Adıyaman\'da Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Adıyaman'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2143. Sokak'taki bir binanın 2. katında yalnız yaşayan 80 yaşlarındaki Mustafa Uçar, yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Uçar'ın cenazesi, olay yerine çağrılan polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN