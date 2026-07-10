Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Narince köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Alagüz'e 54 AAH 130 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Asım Alagüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Yaya Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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