Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Ö.A. idaresindeki 02 ACB 773 plakalı otomobil yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan Derya K'ye, çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Derya K., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da Yaya Kazası - Son Dakika
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