Adıyaman'da Yol Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Yol Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman\'da Yol Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da yapılan yol uygulamasında 3 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

11.11.2024 14:51
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta, Gerger ve Samsat ilçelerinde yapılan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 30 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Yol Uygulamasında Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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