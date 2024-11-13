Adıyaman\'da Zincirleme Kaza

3.Sayfa

Adıyaman'da, meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç bir birine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında 1 şehir içi yolcu minibüsü, 1 hafif ticari araç, 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan kaza sonrasında minibüste bulunan yolcular olay yerine çağrılan başka bir minibüse alındı. Araçlar, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrası yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN