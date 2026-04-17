Adıyaman'daki Okullar Polisin Korumasında - Son Dakika
17.04.2026 14:40
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası Adıyaman'daki okullar güvenliğe alındı.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da meydana gelen okul saldırıları sonrası Adıyaman'daki bütün okullar polis ekiplerince koruma altına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanılan okul saldırıları sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte bulunan bütün okullar koruma altına alındı. Kentte faaliyet gösteren okullarda en az 2 polis memuru görev alıyor. Polis ekipleri okul girişlerinde öğrencilerin üst aramalarını aynı zamanda sırt çantalarını da kontrol ediyor. Polis ekipleri, okul çevresinde devriye görevi yaparak şüpheli gördükleri kişilerin de üst aramalarını ve kimlik kontrollerini gerçekleştiriyor. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Olaylar, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 15:02:58.
