Adıyaman Gerger\'de kontrolden çıkan tır yan yattı, tırdaki 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da rampada kontrolden çıkarak devrilen tırda bulunan 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Gerger ilçesine bağlı Güzelsu (Cimik) Rampası mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan tır devrilerek yan yattı.

Meydana gelen kazada tır içerisinde bulunan Mehmet Ali K.(58) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı Koç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.