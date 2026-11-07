Adıyaman Gölbaşı\'da 50 yaşındaki yaya otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Eyüp Cuma Doğan'a (50), Zeki Sağlam idaresindeki 80 EE 580 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Eyüp Cuma Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan, ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eyüp Cuma Doğan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.