Adıyaman Gölbaşı'da hafif ticari araç yayaya çarptı, yaya ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Gölbaşı'da hafif ticari araç yayaya çarptı, yaya ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Gölbaşı\'da hafif ticari araç yayaya çarptı, yaya ağır yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Gölbaşı'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yayaya hafif ticari araç çarptı; yaya ağır yaralandı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı T., idaresindeki 27 ART 012 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı ilçesinde yolun karşı tarafına gelmeye çalışan Bayram C.'ye (31) çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Bayram C., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman GölbaşıTrafik Kazaları3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
13:53
MGM, Marmara’da yarın İstanbul dahil kuvvetli yağış uyarısı yaptı
MGM, Marmara'da yarın İstanbul dahil kuvvetli yağış uyarısı yaptı
13:38
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
Kadir İnanır’ın son isteği ortaya çıktı! Avukatı bizzat açıkladı: Tüm mirasını...
13:26
Galatasaray’da yönetim de isyan etti Okan Buruk’a flaş eleştiriler
Galatasaray'da yönetim de isyan etti! Okan Buruk'a flaş eleştiriler
13:22
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı İşte oranlar
6. hafta bitti, yapay zeka şampiyonu açıkladı! İşte oranlar
12:42
“Alo Kaza“ soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
"Alo Kaza" soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti
11:31
THY’de yeni dönem Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 14:17:12. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'da hafif ticari araç yayaya çarptı, yaya ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement