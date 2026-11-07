Adıyaman Gölbaşı\'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanınca sürücü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 AFN 305 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.