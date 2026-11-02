Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı\'nda kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole girmesi sonucu otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilim şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş yolu üzerinde Osman D., idaresindeki 02 ACR 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Yıldız D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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