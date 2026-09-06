Adıyaman Gölbaşı'nda köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran otomobil şarampole yuvarlandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Ozan köyünde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon çeviren otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AJB 151 plakalı otomobil, Ozan köyü içerisinde aniden karayoluna çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirdi. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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