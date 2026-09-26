Adıyaman Gölbaşı\'nda motosiklet devrildi, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Milat Kizir idaresindeki 27 BAK 290 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Kizir yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.