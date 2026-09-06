Adıyaman Gölbaşı'nda odunluk yandı; hayvan ağılına sıçramadan söndürüldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Meydan köyünde bir hayvan ağılının yanındaki odunlukta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hayvan ağılına ulaşmadan söndürdü ve soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvan ağılının yanında bulunan odunluk yandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Meydan köyünde bir vatandaşa ait hayvan ağılının yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale eden köylüler yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın hayvan ağılına ulaşmadan söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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