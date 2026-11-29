Adıyaman Gölbaşı'nda sızan doğalgaz 6 kişilik aileyi zehirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde bir evdeki doğalgaz tankının bağlantısından sızan gaz, 6 kişilik ailenin zehirlenmesine neden oldu. Zehirlenen aile fertleri önce Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne, ardından durumlarının ciddiyeti nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde M.Y.'ye ait evde ısınma amacıyla kullanılan doğalgaz tankının bağlantı noktasında sızıntı meydana geldi. Sızıntı nedeniyle evde bulunan 6 kişilik ailede zehirlenme belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile fertleri, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaların durumlarının ciddiyeti nedeniyle hastalar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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